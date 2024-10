FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Iniziata da poco la partita dell'Italia U20 contro l'Inghilterra U20, valida per l'Elite League. Per il momento la squadra di Bernardo Corradi ha totalizzato 3 punti, contro i 4 degli inglesi, in due partite (una vittoria e una sconfitta). Tra gli azzurrini scesi in campo titolari c'è anche il viola Pietro Comuzzo.