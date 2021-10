ITALIA U.20, Sfortunato pari azzurro. Bianco...

La Nazionale Under 20, al Benito Stirpe di Frosinone, non va oltre il pareggio. Finisce 1-1 il match contro il Portogallo dopo una gara condotta praticamente sempre all’attacco, in particolare nella seconda frazione di gioco, quando gli Azzurrini mettono sotto assedio l’area avversaria e i portoghesi raramente varcano il centrocampo grazie all’aumentato pressing azzurro. Italia sfortunata, perché dopo essere passata in vantaggio nel recupero del primo tempo, viene raggiunta un minuto dopo grazie a una deviazione di Ponsi che, su un cross in area, devia in scivolata verso la propria porta. Hanno giocato entrambi i viola, sia il difensore in prestito Dalle Mura che Bianco, utilizzato da Bollini play davanti alla difesa, entrambi sostituiti nell'intervallo. Prossimo match del Torneo 8 Nazioni, l'11 novembre quando l'Italia affronterà la Repubblica Ceca.

Italia-Portogallo 1-1

Marcatori: 45'+1 Tongya, 45'+2 aut. Ponsi

ITALIA (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Riccio, Dalle Mura (46' Viti), Ponsi (46' Barbieri); Gyabuaa (46' Cortinovis [C]), Bianco (46' Leone), Milanese (66' Milanese); Cangiano (C) (46' Oristanio), Di Serio, Tongya (66' Cudrig).

A disp.: Garofani (GK), Bouah, Armini, Pecorino, Rinaldi (GK), Sekulov.

All.: Bollini.