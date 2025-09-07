Italia, Tonali e l'effetto-Ringhio: "Saremo 11 Gattuso. Playoff? Non ci pensiamo"

Il centrocampista della Nazionale italiana e del Newcastle, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida che gli azzurri affronteranno contro Israele, valida per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Queste le sue parole, a partire dalla differenza dal recente 5-0 rifilato all'Estonia: "Ogni partita è diversa. Gli avversari sono diversi e noi siamo diversi. noi vogliamo vincere domani e non pensiamo ai playoff o alla Norvegia", le sue parole.

Sulle attenzioni da avere nella sfida di domani, spiega: "Domani dobbiamo giocare solamente per i tre punti".



Poi sul rapporto con l'ex rossonero Gattuso: "Con Gattuso ho parlato tanto. È una cosa che avrei voluto fare prima ma sono felice che comunque stia succedendo ora in Nazionale. Quello che mi dirà lo custodirò come se me lo dicesse un padre. Lui farà si che noi saremo 11 Gattuso".