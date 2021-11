ITALIA-SVIZZERA, Formazioni ufficiali: c'è Belotti

Mancano quarantacinque minuti ad Italia-Svizzera, match fondamentale per il destino mondiale degli azzurri: in un Olimpico tutto esaurito (più di 57mila gli spettatori, numero massimo consentito dato la restrizione al 75% della capienza) gli uomini di Mancini sfidano gli elvetici in quello che di fatto è il match-point qualificazione. Italia e Svizzera arrivano appaiate in testa al gruppo C di qualificazione; 14 punti ciascuno ma una differenza reti positiva per gli azzurri, a cui in caso di vittoria stasera basterebbe un pari nella trasferta contro l'Irlanda del Nord per staccare il pass per i mondiali in Qatar. Match da dentro o fuori quindi a Roma, ecco le scelte di Mancini e del ct della Svizzera Murat Yakin:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All.: Mancini.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Freuler, Vargas, Zakaria; Steffen, Shaqiri, Okafor. All.: Yakin.