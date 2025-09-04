Italia, Scamacca lascia il ritiro: non ci sarà con Estonia e Israele

Brutte notizie per Gennaro Gattuso che perde ufficialmente Gianluca Scamacca per le due garre contro Estonia e Israele. Questa mattina infatti l'attaccante dell'Atalanta, che non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, ha lasciato Coverciano. La squadra invece si è allenata per l'ultima volta a Firenze prima di partire nel pomeriggio per Bergamo dove domani alle 20:45 affronterà l'Estonia nella terza gara del girone di qualificazione al mondiale americano del 2026.