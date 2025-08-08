Italia, prosegue il tour dei ritiri del ct: oggi Gattuso ha fatto visita al Sassuolo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, continua le visite nei ritiri dei club di Serie A, e ha fatto tappa a Sassuolo. Il ct è stato accolto al centro sportivo neroverde dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, assieme al direttore sportivo Francesco Palmieri. Con loro anche il tecnico Fabio Grosso e i giocatori del Sassuolo: dopo lo scambio di saluti, Gattuso ha poi assistito alla sessione di allenamento di Berardi e compagni.

In vista dell'inizio del ritiro a Coverciano per la preparazione della gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia, in programma a Bergamo il prossimo 5 settembre, l'intenso programma delle visite alle squadre di Serie A proseguirà mercoledì 13 agosto, quando Gattuso farà visita prima al centro sportivo dell'Udinese e poi, in serata, sarà allo stadio 'Friuli' di Udine per la Supercoppa Uefa tra Paris Saint Germain e Tottenham. (ANSA).