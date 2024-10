ITALIA-ISRAELE, Le formazioni ufficiali della partita

FirenzeViola.it

In un clima surreale per l'allerta massima che porta l'arrivo della delegazione israeliana a Udine, si gioca Italia-Israele, quarta gara del girone di Nations League (fascia A) degli azzurri. La squadra di Spalletti deve difendere il primo posto (sperando magari in un pari tra Belgio e Francia, altre due nazionali che si incrociano in serata) e per farlo al blocco che abbiamo visto col Belgio, con tre cambi. Rispetto alla partita di giovedì Spalletti ha cambiato tre calciatori: Vicario ha preso il posto di Donnarumma, Fagioli quello di Ricci e Raspadori quello di Pellegrini. Confermati gli altri otto, con Cambiaso e Bastoni che hanno vinto il ballottaggio rispettivamente con Bellanova e Buongiorno. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca, Zaniolo, Udogie, Pisilli. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Israele (4-2-3-1): O.Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza; Dor Peretz, Gloukh; Madmon. A disposizione: Keuof, Gerafi, Stoinov, Azoulay, Safur, Baribo, Leidner, Khalaifi, Biton, E.Peretz, Jaber, Gropper. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.