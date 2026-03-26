Kean si gode il gol con l'Italia: "Era importante restare lucidi"

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Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, Moise Kean commenta alla Rai la partita condita da una sua rete con la maglia dell'Italia: "L'importante era restare lucidi, ora c'è la seconda partita e non dobbiamo abbassare la concentrazione. Per un attaccante è importante non demoralizzarsi davanti agli errori e alla fine sono riuscito a trovare il gol. Il pubblico ci ha spinto tanto e ci serviva. È sempre bello vedere così tanti tifosi e l'attaccamento a questa maglia. Per la finale sono carico, siamo un grande gruppo ed è bello trovarci in campo e dare il 100% l'uno per l'altro".