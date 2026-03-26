Tonali poi Kean, l'Italia non sbaglia e vince 2-0 con l'Irlanda del Nord

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L'Italia batte l'Irlanda del Nord e va in finale ai playoff Mondiali. 2-0 a Bergamo firmato Sandro Tonali e Moise Kean dopo una partita molto complicata soprattutto nel primo tempo. Gli azzurri del CT Gattuso non sfondano fino al 56', quando Tonali mette in rete un destro potente dal limite su una respinta della difesa. Dopo un quarto d'ora è Kean a chiudere i conti: l'attaccante della Fiorentina è abilissimo a mettere in rete su lancio di Tonali e sigillare il passaggio alla finale. Ancora da decidere se sarà Galles o Bosnia visto che le due squadre sono andate ai tempi supplementari.