Italia, Gattuso in conferenza: "Sono carico a molla. Chiesa? Scelta condivisa"

Il 5 settembre contro l'Estonia farà il suo esordio a Bergamo l'Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri affronteranno i baltici e poi Israele in due match decisivi per la qualificazione ai prossimi mondiali in programma in America nell'estate del 2026. Tra i convocati per questi due incontri solo Moise Kean dei giocatori della Fiorentina. Queste le parole in conferenza stampa da Coverciano del C.T. azzurro: "Siamo questi, nella prima giornata di campionato di Serie A c'erano 97 giocatori di campo ma la squadra è di valore. Certo, spero in futuro di vedere più giocatori italiani ma non siamo messi così male".

Potrebbero esserci problemi di ordine pubblico per Israele-Italia a Udine?

"Io sono un uomo di pace e mi fa male al cuore vedere civili e bambini colpiti, mi fa male al cuore. Noi però facciamo un mestiere, anche la FIGC sta lavorando tantissimo per trovare soluzioni e fare una gara perfetta a Udine anche dal punto di vista della sicurezza. Il nostro dovere è fare il nostro lavoro, ma spero si arrivi a una soluzione di pace non solo in Israele. E' una cosa che colpisce al cuore e fa male al cuore".

Come vuole costruire la squadra?

"Sono tornati gli esterni, vogliamo difendere a quattro. Qualche scelta è stata fatta anche in base alla condizione fisica, qualcuno ha fatto qualcosa in meno ma l'ho voluto in gruppo perché penso sia importante".

Qual è il suo stato d'animo?

"Carico a molla, nessuna preoccupazione. Metterò i punti se mi spaccherò la testa... Sento la responsabilità, tantissimo, ma nessuna paura. Ma sono carico a molla e alla fine tireremo le somme. Paura assolutamente no".

Chi può giocare sottopunta dei quattro attaccanti?

"Tutti e quattro, poi ovviamente anche Maldini e Raspadori".

La titolarità quanto inciderà sulle sue scelte? Che valutazione ha fatto su Chiesa?

"Ho parlato con Chiesa ed è stata una scelta che abbiamo condiviso insieme, non si sentiva pronto per tornare perché voleva sentirsi al 100%. Abbiamo deciso insieme. Anche su Raspadori il minutaggio fin qui è stato basso, ma poi ci sono anche giocatori con qualità di cui noi andiamo alla ricerca. Raspadori ha in testa qualcosa di diverso".