Italia Femminile in ascesa: la Nazionale ora è dodicesima nel ranking
(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Le azzurre del calcio crescono in popolarità e guadagnano punti nella classifica mondiale. La semifinale raggiunta dalla squadra di Soncin agli Europei fa salire di una posizione nel ranking: l'Italia al 12/o posto, eguagliando un risultato che la Nazionale non trovava dal giugno del 2014, e che avvicina al best ranking (10°) raggiunto per l'ultima volta nell'agosto del 2012. In testa c'è la Spagna, che grazie alla finale raggiunta in Svizzera e persa a Basilea contro l'Inghilterra ha scavalcato gli Stati Uniti, ora secondi. Sul podio anche la Svezia (+3), con l'Inghilterra bi-campione d'Europa salita dal quinto al quarto posto. (ANSA).
