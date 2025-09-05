Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: Kean e Retegui titolari insieme
Alle 20.45 fischio d'inizio per Italia-Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, prima per il ct Gattuso. Nella sua prima formazione ufficiale il commissario tecnico punta su entrambe le bocche di fuoco a disposizione, Retegui e l'attaccante della Fiorentina Moise Kean.
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Estonia (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. Commissario tecnico: Jürgen Henn
