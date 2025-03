Italia, aggiunta dell'ultimo minuto: Spalletti chiama Raoul Bellanova

Saranno 26 e non 25 i convocati di Luciano Spalletti per la doppia sfida di Nations League tra Italia e Germania. Il Commissario Tecnico azzurro ha deciso all'ultimo minuto di aggiungere anche Raoul Bellanova che domani si aggregherà al ritiro di Appiano Gentile. Spalletti ha deciso di convocare l'esterno destro dell'Atalanta a causa dei problemi fisici di Andrea Cambiaso che, pur rimanendo in ritiro con la Nazionale, si sta allenando a parte. Ricordiamo che gli azzurri sfideranno la Germania giovedì 20 marzo a San Siro e domenica 23 a Dortmund.