ITALDONNE, Inizia bene Soncin: 1-0 con la Svizzera

Parte bene l'avventura di Andrea Soncin sulla panchina dell'Italia Femminile: la squadra azzurra gioca una gara aggressiva e propositiva e strappa la vittoria in casa della Svizzera nella prima di Women's Nations League grazie a un gol di Caruso nella ripresa. Nessun minuto in campo per le tre viola convocate dal nuovo CT: nè Tortelli nè Schroffenegger né Baldi sono entrate in campo.