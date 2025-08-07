Itakura è già un ex obiettivo: a un passo l'accordo tra Gladbach e Ajax per la cessione

Itakura è già un ex obiettivo: a un passo l'accordo tra Gladbach e Ajax per la cessioneFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:23News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania, è già destinato a trasformarsi in un potenziale ex obiettivo viola il difensore centrale Ko Itakura. Infatti il Borussia Monchengladbach è molto vicino a trovare l'accordo con l'Ajax per la sua cessione in Olanda, col ragazzo che ha spinto per vestire la maglia dei lancieri dopo aver raggiunto un'intesa fino al 2029 con opzione per il 2030. L'Ajax dovrebbe pagare il giocatore circa 10 milioni di parte fissa più bonus variabili tra gli uno e i tre milioni di euro. 