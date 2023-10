ITA U21, Vittoria 2-0 con la Norvegia. Esordio per Kayode

FirenzeViola.it

mportante vittoria della Nazionale Under 21 nella gara contro la Norvegia valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, in programma per l'estate del 2025 in Slovacchia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tommaso Baldanzi al 25' e di Francesco Pio Esposito nella ripresa.

Grazie a questa vittoria l'Italia Under 21 ha scavalcato proprio gli scandinavi in classifica, portandosi al secondo posto dopo tre giornate, alle spalle dell'Irlanda e a pari merito con la Lettonia, che ha però giocato due partite in più. Per quanto riguarda il giocatore della Fiorentina Michael Kayode è entrato all'87' facendo così il suo esordio nell'Italia Under 21.