Israele-Italia, i tifosi azzurri voltano le spalle al campo durante l'inno israeliano
Non può essere soltanto una partita. Israele-Italia si gioca, sul neutro di Debrecen, in un clima decisamente particolare, e in cui il calcio gioca ovviamente una parte molto secondaria. Lo racconta Tuttomercatoweb.com: apppena duemila i tifosi sugli spalti dell’impianto ungherese, tra cui alcuni rappresentanti degli ultras Italia, il tentativo (non sempre fortunato) di costituire una base di tifo organizzato della Nazionale.
Sono stati proprio i sostenitori organizzati della Nazionale a rendersi protagonisti durante la riproduzione degli inni nazionali prima del fischio d’inizio, voltando le spalle al campo durante l’inno israeliano. Un gesto evidentemente di protesta nei confronti delle violenze perpetrate dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese.
