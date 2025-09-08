Israele-Italia, i convocati di Gattuso: c'è Kean. Out Zaccagni, dentro Maldini

Oggi alle 14:18News
di Redazione FV

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro Israele alle ore 20:45. Presente Moise Kean, c'è Daniel Maldini al posto di Mattia Zaccagni. Gli altri tre esclusi sono gli stessi di venerdì: il portiere Marco Carnesecchi (Atalanta), il centrale di difesa Giovanni Leoni (Liverpool) e il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna).

Questi i giocatori chiamati dal commissario tecnico azzurro.

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini.