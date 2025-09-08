Israele-Italia, i convocati di Gattuso: c'è Kean. Out Zaccagni, dentro Maldini
Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro Israele alle ore 20:45. Presente Moise Kean, c'è Daniel Maldini al posto di Mattia Zaccagni. Gli altri tre esclusi sono gli stessi di venerdì: il portiere Marco Carnesecchi (Atalanta), il centrale di difesa Giovanni Leoni (Liverpool) e il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna).
Questi i giocatori chiamati dal commissario tecnico azzurro.
Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini.
Pubblicità
News
Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamoladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
2 Gosens torna su Palladino: "Ne parlerò sempre bene, ha fatto 65 pt. Pioli? Ha una dote non comune"
Copertina
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com