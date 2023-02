ISCO, Proposto alla Roma: intermediari a lavoro

Spunta nuovamente il nome di Isco per la Serie A. Adesso lo spagnolo chiama la Roma, vuole essere l'erede di Zaniolo in giallorosso, scrive Sport Mediaset. Il talento spagnolo stuzzica José Mourinho che, pur terzo in classifica, ha perso Zaniolo a prescindere dalla cessione al Galatasaray. L'ex Real Madrid Isco, svincolatosi dal Siviglia a gennaio e scaricato dall'Union Berlin dopo aver già superato le visite mediche, è stato proposto da alcuni intermediari, ma il problema del 31enne sono le richieste economiche. Dovesse arrivare la fumata bianca con il Galatasaray, con la decisione finale che spetta al giocatore, Isco diventerebbe un profilo a parametro zero da non sottovalutare. Per questo gli intermediari si sono già mossi proponendo la soluzione a Mourinho.