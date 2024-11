IOVINE, Dobbiamo fare quadra. Potevamo pareggiarla

FirenzeViola.it

Il centrocampista del Como Alessio Iovine è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del match tra i lariani e la Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal confronto sotto la curva con i tifosi a fine gara: "Sono cose normali. La vittoria manca. C'è un po' di nervosismo però i tifosi ci sono sempre stati vicini. Pretendono di più ma siamo i primi a volerlo. Forse oggi un piccolo passo indietro rispetto alla gara con il Genoa. Dobbiamo fare quadrato e lavorare bene per la prossima gara".

Lei ha senso di appartenenza. Cosa manca al Como? "Non credo che si stia sfaldando qualcosa. Siamo un grande gruppo. In questi anni abbiamo fatto grandi campionati. Sicuramente manca qualcosa, il momento non è semplice ma abbiamo dimostrato di saper stare nella categoria. Dopo un primo tempo difficile siamo stati sotto di un solo gol. Poi poteva anche arrivare il pareggio. Ripartiamo senza fasciarci la testa. Dobbiamo lottare. Vogliamo questa salvezza".

Sul derby contro il Monza "E' una partita sentita. Gli ultimi derby in Serie B e Serie C sono stati sentiti. Penso che sarà un grande spettacolo. Vogliamo tornare alla vittoria e regalare una gioia ai tifosi. Ci sarà pressione ma è il bello del nostro lavoro".