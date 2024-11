INTER, Elongazione per Acerbi. Ma tornano Lautaro e Calha

FirenzeViola.it

Rifinitura a San Siro stamattina alle 11,30 per l'Inter - attesa domani dal match di Champions League contro il Lipsia - in modo da testare il terreno di gioco appena rizollato. Poi tutti a casa senza andare in ritiro. Inzaghi - come conferma la Gazzetta dello Sport - ha tutta la rosa a disposizione dopo i rientri di Lautaro e Calhanoglu. Anzi, quasi tutta, poiché Francesco Acerbi ha riportato un'elongazione al bicipite femorale della coscia - come comunicato dallo stesso club nerrazzurro - che lo terrà out contro i tedeschi e probabilmente anche domenica a Firenze:

Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno.