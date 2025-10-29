Inter, ecco la formazione che scenderà in campo: c'è la novità

di Luciana Magistrato

Sky anticipa la formazione ufficiale dell'Inter con Bisseck dato per titolare. Ecco l'undici scelto da Chivu: Sommer, AKanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu