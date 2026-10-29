Inter, cambia la dirigenza: Lo Schiavo sarà il nuovo vice direttore sportivo

L'Inter ha individuato in Simone Lo Schiavo il profilo giusto per affiancare Dario Baccin nella nuova organizzazione dell'area sportiva nerazzurra. Come riportato da Tuttomercatoweb.com , il dirigente, classe 1985, è destinato a lasciare il Palermo per intraprendere una nuova esperienza a Milano. Lo Schiavo ha maturato diverse esperienze nel calcio italiano, lavorando in passato anche con Roma e Salernitana, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Morgan De Sanctis.

Il suo percorso comprende inoltre l'esperienza alla Vibonese e il recente lavoro svolto in Sicilia. Con questa scelta, l'Inter punta su un dirigente giovane e italiano, chiamato a collaborare con Baccin nella gestione dell'area sportiva dopo l'uscita di scena di Piero Ausilio e la successiva riorganizzazione societaria.