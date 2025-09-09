Insigne vede solo Sarri nel suo futuro. Rifiutata l'offerta del Sassuolo

La Lazio si muove in vista del mercato di gennaio, l'obiettivo primario è quello di migliorare il reparto difensivo ma sullo sfondo rimane l'ombra di Lorenzo Insigne che quest'estate è stato accostato anche alla Fiorentina. L'ex esterno del Napoli ha sempre palesato la volontà di tornare a lavorare con Maurizio Sarri con cui ha anche condiviso pagine importanti della sua carriera. Per questo motivo, l'ex capitano partenopeo ha deciso di rifiutare l'offerta del Sassuolo. Il ds della Lazio, Fabiani, ha però più volte confermato la volontà di puntare sui giovani. Il Presidente Claudio Lotito, invece, ha incontrato il procuratore di Insigne verso la fine d'agosto, lasciando quindi una porta aperta al suo probabile approdo nella Capitale. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ad oggi, però, la situazione è bloccata. La nuova valutazione sullo stato economico del club è attesa per il 30 settembre, con un responso definitivo previsto tra metà e fine novembre. Solo allora si capirà se sarà possibile intervenire, anche sugli svincolati. Insigne, dunque, resta sospeso tra suggestione e realtà: Sarri aspetta, il giocatore spera, la società valuta.