Infortunato con la Fiorentina ma convocato dalla Svizzera: Sohm va in nazionale
Oggi alle 15:52
di Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, la Nazionale svizzera ha reso noti i 24 convocati scelti dal ct Murat Yakin per le sfide di qualificazione al Mondiale del 2026 in programma il 10 ottobre in casa della Svezia e il 13 ottobre, sempre fuori casa contro la Slovenia. Tra i convocati è presente anche il calciatore viola Simon Shom, che non è stato convocato da Pioli per la sfida di quest'oggi al Sigma Olomouc per un problema di fascite plantare, ma che è invece presente nella lista dei convocati della sua nazionale.