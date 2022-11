INFORTUNATI, La lunga marcia di Castro e Sottil

Due pedine importanti e mancanti. Vincenzo Italiano ha dovuto fare a meno totalmente di Gaetano Castrovilli e in gran parte di Riccardo Sottil che adesso sono pronti a prendere la rincorsa per il 2023. Servirà, forse, più tempo per il centrocampista, mentre l’attaccante esterno subito dopo la sosta potrà già essere un elemento in più per le scelte dell’allenatore. Certo è che il nuovo anno regalerà alla Fiorentina due uomini fondamentali per lo scacchiere tattico. Castrovilli è infortunato dallo scorso aprile, ora però lo stesso giocatore vede la fine del tunnel. Nei giorni scorsi si sono ripetute le buone notizie: prima il rientro parziale in gruppo, poi la gioia di poter disputare una frazione di partitella con i compagni. Sarà necessario procedere senza fretta, ma il recupero sta procedendo bene.

Se Italiano sapeva di dover rinunciare a Castrovilli per la prima parte della stagione, l’assenza di Sottil è stata invece del tutto improvvisa. L’attaccante aveva iniziato bene l’anno per poi mancare tuttavia per 13 delle 23 gare stagionali, limitando le scelte del tecnico sugli esterni. Un’aggravante in più, vista l’assenza prolungata di Nico Gonzalez che ha dato forfait per lo stesso numero di partite. Il problema alla schiena ha tenuto fuori Riccardo dallo scorso 18 settembre e, considerando soltanto il campionato ha saltato otto gare, nonostante la grande voglia di rientrare del calciatore. A riportarlo è il Corriere dello Sport.