Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le "pretese" di alcuni club
(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni, risalenti a poco più di un anno fa, tra il designatore arbitrale, autosospeso, Gianluca Rocchi (indagato), e Riccardo Pinzani (non indagato), che fino alla scorsa stagione era l'incaricato Figc per i rapporti tra Aia e club, e pure tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti (non indagato), responsabile ufficio Competizioni della Lega Serie A. E' emerso dalle audizioni in Procura. Il pm Maurizio Ascione e la Gdf stanno indagando sulle "pretese" dei club per designazioni di arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell'Inter, non indagato. (ANSA).
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