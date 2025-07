In attesa di Valentini, l'Hellas Verona ufficializza un altro difensore: ecco Ebosse

Mentre a Verona aspettano ancora Nicolas Valentini, che potrebbe tornare in prestito dalla Fiorentina, il club di Paolo Zanetti ufficializza un nuovo colpo dietro. Rinforzo importante per la difesa dell'Hellas con il club scaligero ha annunciato l'acquisto dall'Udinese di Enzo Ebosse, con i dettagli nel comunicato di seguito:

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - da Udinese Calcio le prestazioni sportive del difensore Enzo Jacques Rodolphe Ebosse.

Nato ad Amiens, in Francia, l’11 marzo 1999, Ebosse è un difensore centrale mancino, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lens, ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016/17. In carriera ha vestito le maglie di Lens, Le Mans, Angers e Udinese, totalizzando oltre 100 presenze tra Ligue 1, Ligue 2 e Serie A. Con l’Udinese, ha debuttato in Serie A il 13 agosto 2022, nella sconfitta contro il Milan, arrivando a collezionare 22 presenze complessive in maglia bianconera nella stagione 2022/23.

Nell'ultima stagione disputata si è trasferito in prestito nel gennaio 2025 allo Jagiellonia, squadra del massimo campionato polacco. Con la squadra di Białystok raccoglie 19 presenze totali tra campionato e coppe europee, arrivando a giocare i quarti di finale di UEFA Conference League contro il Betis Siviglia e vincendo la Supercoppa di Polonia il 2 aprile 2025 contro il Wisla Cracovia.

A livello internazionale, Ebosse ha rappresentato la Nazionale francese Under 16, prima di scegliere la Nazionale del Camerun, con cui conta 3 presenze ufficiali in Prima Squadra, di cui una da titolare al Mondiale FIFA 2022, nella vittoria per 1-0 contro il Brasile.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Enzo, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".