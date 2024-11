IMPALLOMENI, Scudetto? Dea e Inter favorite. E i viola...

FirenzeViola.it

Dal Napoli a 29 punti alla Juve a 25. Sei squadre in quattro punti in testa alla Serie A, in attesa della quattordicesima giornata, che potrebbe dare nuove indicazioni. Chi lotterà per lo scudetto fino alla fine del campionato? Questo il pensiero di Stefano Impallomeni, opinionista di TMW Radio e Radio FV: "È ancora presto per dirlo ma qualche segnale potrebbe arrivare già da questa giornata. La maggiore indiziata? Fiorentina, Lazio e Atalanta hanno fatto un filotto clamoroso, quest'anno credo che Dea e Inter abbiano però qualcosa in più del Napoli".