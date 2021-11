IMPALLOMENI, I viola possono sovvertire i pronostici

"Che partita sarà Fiorentina-Milan? Credo che dopo una sosta ci sono tante insidie e incognite. Le assenze per la Fiorentina sono notevoli, il Milan ha forza. Pur non vincendo, il Milan ha fatto tante partite in testa. La Fiorentina ha fatto tante buone prestazioni, vedi con l'Inter o col Napoli. La Fiorentina ha orgoglio, entusiasmo e una buona classifica, nonostante non conosca mezze misure. Magari la Fiorentina può sovvertire i pronostici". Questo quanto detto dall''ex calciatore Stefano Impallomeni a Maracanà, alla vigilia del match tra viola e rossoneri.