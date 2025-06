Il Torino preme per Tchatchoua, seguito anche dai viola. I granata vogliono accelerare

Jackson Tchatchoua rimane un obiettivo concreto del Torino, dopo che già la Fiorentina si era mossa per il laterale dell'Hellas Verona. A tornare sul tema è l'edizione odierna di Tuttosport, scrivendo che il difensore di proprietà degli scaligeri è un oggetto del desiderio di diversi club del campionato italiano. Di recente anche la società viola si era mossa tentando un inserimento fra i granata e i gialloblu per arrivare al terzino camerunese senza però successo. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese oggi in edicola, il club del presidente Cairo sarebbe balzato nuovamente in vantaggio sul giocatore per aggiudicarselo poi nella finestra estiva di trattative.

Tchatchoua piace a Marco Baroni, nuovo tecnico del Toro che ha avallato l'operazione, mentre il direttore sportivo Vagnati lo segue parecchio già da quando vestiva la maglia del Charleroi. Nei prossimi giorni, si legge sempre sul quotidiano, ci saranno nuovi contatti e chissà che non possa nascere una trattativa.