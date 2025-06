Calcio umbro sempre più argentino: il Città di Castello nelle mani di un parente di Papa Bergoglio

E' un pronipote di papa Francesco Mattias Bergoglio, argentino di 53 anni, il nuovo amministratore unico dell'Ac Città di Castello, formazione dilettantistica del calcio umbro, come scrive La Nazione. Da 15 anni in Umbria e dirigente di una holding altotiberina, il padre è cugino di secondo grado del pontefice recentemente scomparso. Il suo terzogenito Felipe invece è un giocatore che ha militato in squadre umbre tra cui il Trestina.

Bergoglio guida una cordata di argentini. Curioso dunque che un'altra società umbra, dopo il Perugia nelle mani di Faroni, sia stato acquistato da una proprietà argentina. Per quanto riguarda la squadra del capoluogo tra l'altro a luglio andrà in ritiro proprio in Argentina dove affronterà in amichevole anche il River.