Chivu su Pio Esposito: "Cresciuti insieme, con l'Urawa lo vedremo in campo"

vedi letture

Il giovane attaccante Pio Esposito è al pari del fratello Sebastiano attenzionato dalla Fiorentina per portare alla corte di Pioli anche un attaccante giovane, dopo l'arrivo dell'esperto Dzeko. Intanto però è al Mondiale per club con l'Inter e, dopo il debutto di Sebastiano, potrebbe toccare anche a lui. Chivu presentando la gara di questa sera con l'Urawa ai media spiega: "Ha avuto un problema al ginocchio e sono due giorni che si allena con il gruppo. Bisogna dargli tempo di sentirsi a suo agio a 100% da un punto di vista mentale.

Anche per lui è stata una stagione lunga, non si è allenato per dieci giorni ma sicuramente lo vedremo in campo". E ancora a Mediaset: "Lo conosco da quando aveva 13 anni e mezzo, siamo cresciuti insieme. La B lo ha fatto maturare. Avremo la possibilità di vederlo in campo, o dall'inizio o a partita in corso".