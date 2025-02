Il tecnico della Juventus Women commenta: "Siamo a metà del lavoro ma la finale va conquistata"

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, ha commentato così la vittoria di Coppa Italia ottenuta al Viola Park contro la Fiorentina: "È stata una partita con ritmi molto alti, giocata bene da entrambe le squadre. Ci portiamo a casa la determinazione e il risultato che abbiamo ottenuto in una partita sporca anche se siamo solo a metà del lavoro. È stato un match difficile che si era messo male ma siamo stati bravi a restare sul pezzo.

Nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni che non abbiamo sfruttato a dovere, abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco e possiamo essere soddisfatti in vista del ritorno. La Fiorentina sa stare bene in campo e sappiamo benissimo che la qualificazione alla finale è ancora da conquistare".