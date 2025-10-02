Il Sigma visto da vicino: "L'unica cosa buona è che non hanno nulla da perdere"

Per studiare a fondo il Sigma Olomouc, avversario stasera della Fiorentina in Conference League, Tuttomercatoweb.com ha raccolto il parere di David Cermak, collega di idnes.cz che segue da vicino le vicende della formazione che oggi si opporrà ai viola. Queste alcune sue considerazione sui cechi: "Onestamente non vedo molte armi in questo momento. Il Sigma è persino uscito dalla Coppa Ceca contro una squadra di quarta divisione, il che è stato un enorme imbarazzo per il club. L'unica cosa che potrebbe aiutarli è il non aver nulla da perdere contro la Fiorentina. E il fatto che questa è per molti una grande vetrina".

Queste invece le parole sull'uomo più temibile del Sigma: "L'attaccante Daniel Vašulín è in discreta forma: ha già segnato cinque gol in campionato. Ha segnato due gol contro il Bohemians nell'ultima partita, ma è dovuto uscire a metà tempo per un piccolo infortunio. Dovrebbe comunque essere in grado di affrontare la Fiorentina. Se c'è un giocatore pericoloso in questo momento, probabilmente è solo lui".