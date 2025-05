Il retroscena da Udine: ecco cosa ha detto Runjaic a Kean a fine partita

Curioso retroscena rivelato da Tuttoudinese il giorno dopo la sconfitta dell'Udinese con la Fiorentina che ha significato Conference League per la squadra di Palladino. Come riporta la testata friulana, mentre Moise Kean - autore del gol decisivo nel 3-2 - stava facendo l'intervista post partita in campo ai microfoni di DAZN, Kosta Runjaic si è avvicinato a lui abbracciandolo e sussurrandogli nell'orecchio: "You are the best (sei il migliore ndr.)". Già in conferenza stampa il tecnico tedesco aveva speso parole al miele per il classe 2000 definendolo il miglior attaccante del campionato, confermate anche dal vivo.