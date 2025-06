Il primo colpo del Napoli è Marianucci dall'Empoli: oggi le visite, le cifre

Il primo colpo del mercato estivo del Napoli è Luca Marianucci,difensore classe 2004 in arrivo dall'Empoli. Come riporta TMW, Marianucci si è presentato a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi alle visite mediche di rito con quella che sarà la sua nuova squadra, prima di firmare il contratto. Per strapparlo all'Empoli, con cui ha vissuto la sua prima stagione di Serie A nel 2024/25, il Napoli versa nelle casse del club toscano 9 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus.