Il presidente granata Cairo: "Vendere il Torino? Solo a chi ha soldi e vuol far bene"

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "L'ho sempre detto e lo ribadisco, non ho nulla in contrario a vendere il Torino. Vent'anni possono bastare; da quando lo presi nel 2005 siamo sempre restati in Serie A e nella parte di sinistra della classifica. Sono disposto a vendere ma alla persona giusta che abbia i soldi e la voglia di fare bene".

Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs e patron del Torino durante il suo intervento al Festival della Comunicazione rispondendo a una domanda di Aldo Grasso sottolineata da uno spettatore che ha gridato "vendilo" riferito appunto alla squadra granata. "Le contestazioni allo stadio? - ha concluso Cairo - Ormai è come un acufene, non ci faccio più caso". (ANSA).