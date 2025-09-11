Il presidente granata Cairo: "Vendere il Torino? Solo a chi ha soldi e vuol far bene"
(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "L'ho sempre detto e lo ribadisco, non ho nulla in contrario a vendere il Torino. Vent'anni possono bastare; da quando lo presi nel 2005 siamo sempre restati in Serie A e nella parte di sinistra della classifica. Sono disposto a vendere ma alla persona giusta che abbia i soldi e la voglia di fare bene".
Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs e patron del Torino durante il suo intervento al Festival della Comunicazione rispondendo a una domanda di Aldo Grasso sottolineata da uno spettatore che ha gridato "vendilo" riferito appunto alla squadra granata. "Le contestazioni allo stadio? - ha concluso Cairo - Ormai è come un acufene, non ci faccio più caso". (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiIl capitano della Fiorentina Ranieri premiato con il Torrino d'oro: il video di FirenzeViola
Dagli inviatiRanieri: "Che bello rivedere Edo, ci ha presi in giro per l'inizio ed ha ragione. Carichi per sabato" (Video)
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Angelo GiorgettiFiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com