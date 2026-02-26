Social

Il post della Fiorentina per Catherine: "Buon compleanno!"

Oggi alle 13:26News
di Redazione FV

Dopo gli auguri del patron Giuseppe Commisso alla madre, anche la Fiorentina ha pubblicato un post per Catherine Commisso che oggi compie gli anni. "Buon compleanno, Catherine" il messaggio diffuso dal club sul proprio profilo Facebook. Ecco la compilation di foto scelte dal comparto social della società viola per celebrare la moglie dell'indimenticato presidente Rocco:

Happy Birthday, Catherine💜⚜️

Pubblicato da ACF Fiorentina su Giovedì 26 febbraio 2026