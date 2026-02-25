La Juventus sfiora la rimonta ma agli ottavi di Champions va il Galatasaray
La Juventus sfiora l'impresa ma alla fine esce dalla Champions League dopo una partita piena di emozioni contro il Galatasaray. I bianconeri di Spalletti riescono incredibilmente a ribaltare il 2-5 dell'andata chiudendo i tempi regolamentari sul 3-0 grazie a Locatelli, Gatti e McKennie e soprattutto nonostante l'espulsione di Kelly ad inizio secondo tempo.
Ma appena la squadra bianconera cala un po' di fiato, i turchi riescono a segnare con Osimhen che buca Perin all'ultimo minuto del primo tempo supplementare. La Juventus prova il clamoroso assalto finale ma alla fine cede il passo subendo un altro gol a fine secondo tempo supplementare, stavolta da Yilmaz: agli ottavi va il Galatasaray, Juventus eliminata dalla Champions dopo un punteggio totale di 7-5 per la squadra di Istanbul.
