La Juventus sfiora la rimonta ma agli ottavi di Champions va il Galatasaray
Ieri alle 23:37
di Redazione FV

La Juventus sfiora l'impresa ma alla fine esce dalla Champions League dopo una partita piena di emozioni contro il Galatasaray. I bianconeri di Spalletti riescono incredibilmente a ribaltare il 2-5 dell'andata chiudendo i tempi regolamentari sul 3-0 grazie a Locatelli, Gatti e McKennie e soprattutto nonostante l'espulsione di Kelly ad inizio secondo tempo.

Ma appena la squadra bianconera cala un po' di fiato, i turchi riescono a segnare con Osimhen che buca Perin all'ultimo minuto del primo tempo supplementare. La Juventus prova il clamoroso assalto finale ma alla fine cede il passo subendo un altro gol a fine secondo tempo supplementare, stavolta da Yilmaz: agli ottavi va il Galatasaray, Juventus eliminata dalla Champions dopo un punteggio totale di 7-5 per la squadra di Istanbul.