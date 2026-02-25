Juventus vicina all'impresa: 3-0 (in 10) al Galatasaray, ora i supplementari
Una partita incredibile all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Galatasaray: i bianconeri hanno rimesso in discussione la qualificazione agli ottavi dopo una prestazione pazzesca contro la squadra turca mai scesa in campo. Questo nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo: la Juventus (che la sblocca nei primi 45 minuti con Locatelli su rigore), nonostante l'espulsione di Kelly riesce a trovare il gol prima con Gatti e poi con McKennie, garantendosi così almeno i tempi supplementari. Il punteggio totale, dopo il 5-2 turco dell'andata, ora è 5-5.
