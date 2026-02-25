Udinese, Zaniolo diventa padre per la seconda volta: è nato Leonardo

Nicolò Zaniolo è diventato padre per la seconda volta a pochi giorni di distanza dalla partita della sua Udinese contro la Fiorentina, in programma lunedì sera alla Bluenergy Stadium di Udine. È nato Leonardo, il secondo figlio del numero 10 bianconero. Insieme alla moglie Sara, sposata all'inizio del mese di febbraio, l'ex viola ha accolto il suo secondogenito dopo Tommaso.

Gli auguri sono arrivati anche dalla società friulana, con una nota ufficiale sul sito: "La famiglia bianconera si allarga! È nato oggi Leonardo, secondo figlio di Nicolò Zaniolo. A mamma Sara e papà Nicolò gli auguri di tutto il club. Benvenuto, Leonardo!"