Il Polissya batte 3-0 il Paksi e ipoteca il playoff contro la Fiorentina: gli highlights

C'è grande curiosità in merito alla prossima avversaria di Conference League della Fiorentina che sarà la vincente della sfida tra Polissya e Paksi. Ieri sera gli ucraini hanno superato nell'andata dell'ultimo turno preliminare la squadra magiara con un netto 3-0, con due gol segnati nel primo tempo e il terzo a inizio ripresa, ipotecando il passaggio del turno e dunque diventando i favoriti per quanto riguarda il playoff contro i viola.

Al 41' i padroni di casa (in campo neutro presso Presov, in Slovacchia ndr), sono passati in vantaggio grazie al gol di Andriyevskiy, mentre poco prima della fine del primo tempo è stato Beskorovainyi, di testa, a siglare il raddoppio. Il terzo gol del Polissya è poi arrivato al 59' con Lednev. Ecco gli highlights della sfida: