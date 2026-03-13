Il Parma sbaglia tutto, il Torino ringrazia: un 4-1 che sa di salvezza per i granata

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Il Torino batte 4-1 il Parma nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A e conquista una vittoria pesante in chiave salvezza. I granata sbloccano la gara già al 3’, quando Giovanni Simeone approfitta di una clamorosa papera di Suzuki, che si lascia sfuggire un pallone facile sotto le gambe. Il Parma reagisce e trova il pareggio al 20’: su cross dalla sinistra di Strefezza, Mateo Pellegrino svetta di testa su Ebosse e firma l’1-1.

Nella ripresa il Torino indirizza definitivamente la partita con due episodi sfortunati per i ducali. Tra il 55’ e il 57’ arrivano infatti due autogol: prima Delprato devia nella propria porta un tiro-cross di Che Adams, poi Keita ribadisce involontariamente in rete dopo una traversa colpita da Simeone. Il Parma accusa il colpo e non riesce a reagire. Nel finale Duvan Zapata chiude i conti con un potente tiro da fuori area, fissando il risultato sul 4-1 e regalando a D’Aversa il secondo successo in tre partite sulla panchina granata.