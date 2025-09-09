Il Nottingham annuncia il sostituto di Nuno Espirito Santo: ecco Postecoglou
"Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou come nuovo allenatore della Prima Squadra". Così il Nottingham Forest comunica l'ingaggio definitivo di Ange Postecoglou come successore di Nuno Espirito Santo, esonerato appena tredici ore fa, nel cuore della notte. Arriva così sulla panchina dei Tricky Trees un tecnico che vanta "oltre 25 anni di esperienza nella gestione tecnica, arrivando sulla riva del Trent con un curriculum ricco di successi e vittorie a livello internazionale".
Tra Brisbane Roar e lo Yokohama F. Marinos, ha allenato anche il Celtic finché approdò in Inghilterra e al Tottenham. Spurs che ha portato alla conquista del primo trofeo europeo dopo 17 anni di astinenza, precisamente l'Europa League nella scorsa stagione e ai danni del Manchester United. Con tanto di posto assicurato in Champions League.
Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il tecnico australiano ha raggiunto un accordo biennale con il Nottingham Forest, per una scadenza fissata all'estate del 2027. Le conversazioni tra le parti si sono sviluppate in maniera rapida, tant'è che l'esonero di Nuno risale a questa notte. Così l'ex Spurs si ritroverà sulla panchina dei Reds nella prima gara ufficiale del weekend contro l'Arsenal di Mikel Arteta (questo sabato, ore 13:30).
