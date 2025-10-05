Il Napoli ribalta il Genoa 2-1 e riagguanta la Roma. Grifone sotto la Fiorentina

Finisce 2-1 tra Napoli e Genoa dopo una partita divisa sostanzialmente in due tempi. Nel primo sono gli ospiti a farla da padrone sfruttando le fatiche di Champions dei padroni di casa e andando in vantaggio con un gran gol di Ekathor di tacco sul finire della frazione. Nel secondo tempo il Napoli è tutta un'altra squadra e prima pareggia con Anguissa di testa, poi trova la rete del vantaggio con il solito Hojlund abile a sfruttare una ribattuta a centro area. La squadra di Conte riagguanta così la Roma a 15 punti in sei partite, mentre il Genoa resta tra le poche squadre ad aver fatto meno punti della Fiorentina: sono solo 2 per la squadra di Vieira.