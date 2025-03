Il Napoli non va oltre il pareggio con il Venezia: al Penzo finisce 0-0

Il Napoli bloccato a Venezia: solo 0-0 degli azzurri allo Stadio Penzo contro un ottimo Venezia. Gli uomini di Di Francesco dopo Lazio, Atalanta e Como trovano il quarto pari consecutivo dimostrando di credere eccome alla salvezza. Le chance per vincerla gli azzurri le hanno avute, ma come anche quelle per capitolare, come quando nel finale Meret ha salvato i suoi sulla conclusione di Nicolussi Caviglia. Da segnalare il palo di Raspadori nei primissimi minuti di gioco ed almeno 3 interventi superlativi di Radu per i veneti.