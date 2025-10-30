Il ministro Abodi: "Milan-Como a Perth? Non c'è rispetto per i tifosi"
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del Premio De Sanctis.
"Si tratta comunque di un evento speciale in un momento speciale, un evento unico e irripetibile - ha aggiunto -. Ma mi auguro ci sia la sensibilità di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti dello spettacolo". (ANSA).
