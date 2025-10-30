Paganin sulla sconfitta viola: "Ieri è stato bellissimo vedere giocare l'Inter"

In diretta su TMW Radio, nel corso di Maracanà, l'ex nerazzurro Antonio Paganin ha parlato così di Inter-Fiorentina: "È l'Inter di Chivu. Lo è nella comunicazione, nel modo in cui gestisce lo spogliatoio. I giocatori si riconoscono in questo tipo di gestione ed è evidente come Chivu abbia in mano il gruppo. Ieri è stato bellissimo vedere giocare l'Inter e con i ricambi dalla panchina non si abbassa mai la qualità. Personalmente mi diverto a vederli giocare".