"Fiorentina troppo mesta per essere vera. Si gioca col fuoco": l'opinione di TMW

Il clima a Firenze è decisamente infuocato. La peggior partenza nella storia della Fiorentina continua a far discutere e sul tema si è espresso anche Tuttomercatoweb.com, tramite l'editoriale di oggi a cura di Ivan Cardia. Questo il pensiero sui viola: "Di una Fiorentina troppo mesta per essere vera c’è poco da scrivere: dopo aver sopravvalutato il ritorno in Italia di Pioli e non averlo messo in discussione finora, non avrebbe molto senso farlo dopo una sconfitta a San Siro con l’Inter. Certo, a Firenze si sta scherzando col fuoco".